Haberler » Güncel » Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı başladı - Haber

Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı başladı

İstanbul'da ilk kez düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı başladı.

28.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:30Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı başladı
'da ilk kez düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı başladı.
The İstanbul Expo tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
Fuarla ilgili açıklama yapan Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, 'de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını söyledi.
Veri merkezi sektörünün dijital ekonominin ana damarı olduğunu belirten Burkay, "Türkiye'de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Coğrafi avantajımız nedeniyle doğru yatırımlarla tüm Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika'nın en önemli merkezi olacağız. Bu nedenle ilk kez düzenlenen bu fuar, yerli ve yabancı yatırımcıların ve profesyonellerin büyük ilgisini çekti." diye konuştu.
Burkay, fuara kamu kuruluşlarının da ilgisinin büyük olmasından memnun olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Katılımcılar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu da yer alıyor. Türkiye kamu ve özel sektör yatırımlarıyla veri merkezi sektöründe en hızlı büyüyen ülkelerden birisi. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda, Türkiye'nin bölgesel veri merkezi üssü olması ve bulut bilişiminin yaygınlaştırılması hedefi yer aldı. Bu önemli bir fırsat. 6 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' başlıklı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde de verilerin korunmasına ve önemine dair detaylı paylaşımlar yapılmıştı. Veri merkezi sektörü dijital ekonominin ana damarı. Türkiye'de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Türkiye Avrasya'nın veri merkezi olma yolunda. Yabancı yatırımcıların gözü ülkemizde. Böyle bir zamanda bu önemli projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz."
Fuar, 1 Aralık'ta sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:01 Erling Haaland durdurulamıyor
12:58 Başkan Bıyık, 'Spora desteğimiz devam edecek'
12:58 Evleri yanan aile destek bekliyor
12:58 Kadın terörist PKK-DEAŞ işbirliğini itiraf etti
12:57 Erzurumlu Prof. Dr. Atmaca robotik cerrahide Türkiye'nin sayılı isimleri arasında yer alıyor
12:56 Karalar, vatandaşın sorunlarını dinledi
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 13:04:21