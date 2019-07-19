Haberler» Güncel» Haber

Datça açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

19.07.2019 09:47 Datça açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Geçen çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Datça ilçesinde, Hisarönü Körfezi'ndeki Kurucabük Koyu'nda, lastik botla yasa dışı geçiş yapan bir grubun olduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 11'i Kongo, 8'i Mısır ve 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 6'sı kadın ve 2'si çocuk olan topluluk, kıyaya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Datça, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:26   MERSİN TUTUKLANAN KATİL ZANLISI ZAVALLI ÇOCUK, ÜZÜLDÜM ONA
10:25   (Özel) Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor
10:25   Kilis'te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek
10:25   Bursa'dan Rusya'ya S-400'e karşılık börek servisi
10:25   Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
10:24   Kangren olan bacağı kesilen leyleğe protez takılacak
10:24   Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait karargâha saldırı: 2 İran askeri yaralı