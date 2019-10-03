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Datça açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

03.10.2019 13:18Datça açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Datça'daki Aktur Tatil Sitesi'nin 1,5 mil açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 04.30 sıralarında, lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki 4'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 28 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin 20'sinin Suriye, 7'sinin Filistin, 1'inin ise Fas uyruklu olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.



Yunanistan, Muğla, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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