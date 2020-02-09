Haberler » Güncel » Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi - Haber

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Muğla'da bu yıl 3. defa yapılan Datça Badem çiçeği festivali coşkuyla başlayıp coşkuyla sona erdi.

09.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:30Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi
'da bu yıl 3. defa yapılan Badem çiçeği festivali coşkuyla başlayıp coşkuyla sona erdi.

Türkiye'nin her yerinden yaklaşık yirmi binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Datça havanın soğuk olmasına rağmen festival coşku içinde geçti. Datça merkez olmak üzere Reşadiye Eski Datça Hızır sah ve Palamut bükünde çeşitli etkinliklere sahne olan Badem çiçeği festivali Cuma günü kortej yürüyüşle Datça Şenkaya kavşağından başladı kortej yürüyüşü Cumhuriyet meydanına kadar devam etti. Kortej yürüyüşüne at üzerine binerek gelin alma etkinliği yapıldı Hızır şah mahallesinde yüz yıldır yapılan geleneksel gelin alma töreni Datça Cumhuriyet meydanında tekrar canlandırıldı. festival çeşitli etkinliklerle üç gün devam ederek festival için Datça'yı ziyaret eden yaklaşık yirmi bin kişiye hoşça vakit geçirtti havanın soğuk olmasına rağmen ziyaretçiler bol bol gezerek ve alışveriş yapma imkanı buldular.ilçe dışından yaklaşık bin tur otobüsünün geldiği ilçede araç koymak için yer bulamayan otobüs sahipleri araç koymak için bir hayli uğraştılar her şeye rağmen ziyaretçiler hayatlarından memnun ayrıldılar. - MUĞLA

Muğla, Datça, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 23:25:55