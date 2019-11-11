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Datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 10 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:44Datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu

MUĞLA'nın ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 10 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Datça'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için 2 ayrı noktada fidan dikim etkinliği düzenlendi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın da yer aldığı 2 bin kişi etkinliğe katıldı. Cumalı Mahallesi Palamutbükü mevkisinde geçen Haziran ayında çıkan yangında kül olan 22 hektar alana, 2 bin harnup ve 4 bin kızılçam olmak üzere 6 bin fidan dikildi. Gebekum mevkisindeki ikinci programda ise, 23 dönüm alana, 3 bini harnup olmak üzere lavanta, erguvan, menengiç, defne, zakkum ve biberiye gibi gelir getirici tür bitkilerden oluşan 4 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.



Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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