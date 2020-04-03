Datça'da 1000 TL'lik nakdi yardımlar evde teslim ediliyor (YENİDEN)
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardım, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.
03.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:14
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT görevlileri tarafından sürdürülen uygulama kapsamında, ilçe genelinde 219 ihtiyaç sahibine nakdi yardımın evlerinde teslim edileceği bildirildi.
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Kaynak: DHA