Datça'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan fiber tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca 1'i karada olmak üzere 2 Türk organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri bugün, Değirmenbükü sahilinde bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle kaçak geçiş yaptığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 10.00 sıralarında tekneyi, Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na seyir halindeyken tespit etti. Durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile tekneyi kullanan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Tekneyi kullanan kişinin üstünde can yeleği olduğu, kaçaklarda ise can yeleğinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili karada jandarma ekiplerince yapılan operasyonda ise, göçmenleri sahile getirdiği tespit edilen 35 AAV 215 plakalı otomobil durduruldu. Araçtaki bir Türk vatandaşı daha organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Denizde yakalanan kaçak göçmenler ise kıyıya getirildi. Gözaltına alınan 2 organizatörün ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA