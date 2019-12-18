Haberler » Güncel » Datça'da 17 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı - Haber

Datça'da 17 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 17 gazi için 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih' töreni düzenlendi.

18.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:04Datça'da 17 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı
'nın ilçesinde, 17 gazi için ' Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih' töreni düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatına katılan 17 gazi için Datça Kaymakamlığında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Garnizon Komutanı Hilmi Özkan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Toprakçı ve davetliler katıldı.

Kıbrıs'ın önemi ve Kıbrıs Barış Harekatı hakkında bir sunum yapılan törende konuşan Kaymakam Mesut Çoban, "Sizler ne mutlu ki bununla ilgili görevlerinizi Kıbrıs'ta fazlasıyla yaptınız. Gecikmeli olsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin onurlandırması ile beratlarınıza bugün itibari ile kavuşmuş olacaksınız. Bayrağımızı bulunduğu yerde dik tutabilmek ve gölgesinde kalabilmek için şu dakikalarda sınır boylarımızda bundan 40-50 sene evvel yaptığımız gibi gene mücadele eden askerlerimiz var. Sizleri saygı, sevgi ve şükranla andığımız gibi şu anda mücadele veren arkadaşlarımızı saygıyla sevgiyle anıyoruz. Dualarımızın onlarla olduğunu bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 17 Kıbrıs gazisi, 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı'nı Kaymakam Çoban'ın elinden aldı. - MUĞLA

Kıbrıs, Muğla, Datça, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06 KYK öğrencilerinden köy okuluna destek - Haber
16:06 Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünden "kebapta tağşiş" açıklaması Açıklaması - Haber
16:06 Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan aile ziyareti - Haber
16:05 HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün (2) - Haber
16:05 Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2) - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:10:48