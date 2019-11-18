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Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmir'den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör, adliyeye sevk edildi.

18.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:17Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildi
Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmir'den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Güney Ege'de gerçekleştirdiği denetimlerde, lastik botla Yunan adaların kaçmaya çalışan 19'u Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'den getirdikleri göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan S.A. (25), M.K. (21) ve Y.B. (31) isimli organizatörler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İfadeleri alınan organizatörler, Datça Adliyesi'ne sevk edildi. - AYDIN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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