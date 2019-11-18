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Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildi

Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildiAYDIN - Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmir'den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör, adliyeye sevk edildi.

18.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:26
'da 3 organizatör adliyeye sevk edildi
AYDIN - 'nın Datça ilçesinde, 'den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Güney Ege'de gerçekleştirdiği denetimlerde, lastik botla Yunan adaların kaçmaya çalışan 19'u Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'den getirdikleri göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan S.A. ve Y.B. isimli organizatörler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İfadeleri alınan organizatörler, Datça Adliyesi'ne sevk edildi.
Datça'da 3 organizatör adliyeye sevk edildi

Muğla, İzmir, Datça, Yerel

Kaynak: İHA


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