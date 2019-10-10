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Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.

10.10.2019 10:40Datça'da 35 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.

Datça'nın Aktur Tatil Sitesi açıklarında, dün saat 23.30 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, lastik botta bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 31'i Suriye, 1'i Irak, 3'ü Filistin uyruklu olan 35 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 28'inin erkek, 4'ünün kadın, 3'ünün ise çocuk olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerince Datça limanına getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit çalışmalarının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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