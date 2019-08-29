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Datça'da 4 organizatör suçüstü yakalandı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

29.08.2019 11:46 Datça'da 4 organizatör suçüstü yakalandı
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen şüpheli araç ihbarı üzerine dün gece saat 02.00 sıralarında Karaköy Mahallesi Yermencik mevkiine operasyon düzenledi. Bölgede yapılan aramada 35 PKU 04 plakalı minibüs içerisinde bulunan 3 şüpheli ile denizdeki bir botla kaçmaya çalışan 1 şüpheli daha suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı suçuna organizatörlük yaptıkları iddia edilen F.T., Ü.K., C.Y. ve C.K. isimli şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, Datça, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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