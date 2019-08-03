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Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan makilik yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

03.08.2019 19:39 Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan makilik yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Datça Karaköy Mahallesi Kisik mevkisinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen makilik alandaki yangın sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangın mahalline sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösteren yangına havadan da iki helikopter müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası makilik yangını 5 dönümde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. - MUĞLA

Karaköy, Muğla, Datça, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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