Haberler» Güncel» Haber

Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı

03.08.2019 23:28 Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:07   Galatasaray - Panathinaikos maçının ardından - Marcao ve Mariano
00:05   "Haberler kötü, çok ölü var"
00:05   Malta, göçmenleri taşıyan gemiye giriş izni verdi
00:01   21. Uluslararası Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni
00:00   İşte Teksas saldırganı
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2019
23:59   Filistinli hacı adayları Mekke'ye ulaştı