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Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı ilgi görüyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde açılan 'Badem Çiçeği Festivali'nde açılan etnografik sergideki 80 yıllık çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi görüyor.

18.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:23
Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandığı ilgi görüyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde açılan 'Badem Çiçeği Festivali'nde açılan etnografik sergideki 80 yıllık çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi görüyor.

Datça'da 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, 'Badem Çiçeği Festivali' etkinlikleri kapsamında, sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın, Reşadiye Mahallesi muhtarlık binasında etnografik sergi açtı. Muhtarlık binasında kalıcı hale dönüşen ve kömürlü ütüler, sini ve bakraçlar, ibrik ve güğümler, ipek giysiler, heybeler, gemici fenerleri ve gaz lambaları, dantel ve yazmalar ile çini vazolar gibi bir dönemin vazgeçilmezi olan ev eşyalarının yer aldığı sergiye, her geçen gün ilginç eşyalar getiriliyor, sergi de her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Sergiye eklene son eşyalardan biri de en az 80 yıllık olduğu tahmin edilen bir çeyiz sandığı oldu. 1930 ve 1940'lı yıllardan kaldığı sanılan, ahşap çeyiz sandığı görenlerin beğenisini topladı.

'KİLİDİNDE, ALARM SİSTEMİ VAR'

Datça Belediyesi Hızırşah Kültür Evi Sorumlusu Arkeolog ve Restoratör Okan Özalp , müze evinde sergiye çıkarılan çeyiz sandığının, Datça kültürü için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Sandığın Cumhuriyet Dönemi'ne ait olduğunu belirten Özalp, "Sandığı incelediğimizde; kapağının içinde Bandırma Vapuru olabileceğini düşündüğümüz bir resim gördük. Datça için çok kıymetli bir ürün olduğuna inanıyorum. Sandığın içinde ayrıca başka bölmelerde var. Sandığın yan taraflarında bulunan bu iki ayrı bölmenin, ziynet eşyalarının konulması için kullanıldığı sanılıyor. En ilginç özelliği ise kilit sisteminde gizli. Kilit sisteminin içine güvenlik için zil konulmuş. Kilit açıldığında uyarı sistemi devreye giriyor ve zil çalıyor. Sandığın dış kısmında nalın çivileri ile süsleme yapılırken, köşe bağlantılarında, ahşap geçme tekniğinin kullanıldığı görülüyor" dedi.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK'

Bu ve benzeri ürünlerin kültüre kazandırılması gerektiğine değinen Özalp, "Evlerinde, iş yerlerinde ve depolarında büyüklerinden kalma eşyası olanlar, bu eşyaları Datça Belediyesi Hızırşah Kültür Evi ya da Reşadiye Mahallesi Muhtarlığına getirip, teslim ederek gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayabilirler. Getirilecek bu eserler, kimler tarafından bağışlandığı bilgisi eklenerek, müze evinde sergilenecektir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Reşadiye, Özalp, Datça, Güncel

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