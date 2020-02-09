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Datça'da Badem Çiçeği Festivali

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'ne gelenler soğuk ve rüzgarlı havaya aldırmadı.

09.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:54Datça'da Badem Çiçeği Festivali

MUĞLA'nın ilçesinde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'ne gelenler soğuk ve rüzgarlı havaya aldırmadı.

Festivalin son günü soğuk havaya rağmen güneşin yüzünü göstermesiyle, festival alanı, yaşlısı genci yüzlerce kişinin akına uğradı. Halk oyunları gösterileriyle ısınan izleyiciler, bol bol anı fotoğrafı çektirdi. Badem Çiçeği Festivali anı panosu önü, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. İzmir'den festivale gelen Gökçe Bayındır (21) bir Datça aşığı olduğunu belirtirken, "Datça kış mevsimde de farklı güzel.  Bugün biraz soğuk ancak güneş ve etkinlikler insanı ısıtıyor" dedi. Datçalı Sena Gül ise, şubatta güneşli bir gün de coşku dolu bir festivalin yaşandığını belirtip, "Datça'da bugünlerde denize bile girilir. Ancak bu yıl biraz soğuk geçiyor. Her şeye rağmen eğlence dolu bir festival oluyor" dedi.



Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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