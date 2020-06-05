Datça'da, Cuma namazı pazar yerinde kılındı

Datça'da, Cuma namazı pazar yerinde kılındıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler cemaatle birlikte öğle ve ikindi namazları ile sınırlı olarak ibadete açılırken, Cuma namazı ikinci kez belediye pazaryerinde kılındı.

05.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:14
Datça'da, Cuma namazı pazar yerinde kılındı
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler cemaatle birlikte öğle ve ikindi namazları ile sınırlı olarak ibadete açılırken, Cuma namazı ikinci kez belediye pazaryerinde kılındı.
İlçe müftüsü Nurettin Çelik tarafından Datça'da kıldırılan Cuma Namazına, maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile yüzlerce kişi katıldı. Namaz öncesi, koronavirüs pandemisine karşı cemaate uyarılarda bulunuldu. Müftü Çelik, "Hastalık henüz geçmiş değil. Rehavete kapılmayın. Uyarılara dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Temastan kaçının. Ellerinizi sıkça yıkayın" dedi. Konuşmanın ardından, 4 rekat sünnet, iki rekat farz kılınarak Cuma namazı sona erdi. Datça’da, Cuma namazı pazar yerinde kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Datça, Güncel, Haber

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