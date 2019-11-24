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Datça'da dört yıldızlı otelde yangın çıktı

Datça'da dört yıldızlı otelde yangın çıktıMUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesindeki bir otelde yangın çıktı.

24.11.2019 02:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:10
'da dört yıldızlı otelde yangın çıktı
MUĞLA - 'nın Datça ilçesindeki bir otelde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Datça Emecik mevkiinde yer alan kış sezonunda kapalı olan dört yıldızlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. Çatıdaki yangın bir anda otelin büyük bir kısmına yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. ekipleri oteldeki yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.
Datça'da dört yıldızlı otelde yangın çıktı

İtfaiye, Muğla, Datça, Yerel

Kaynak: İHA


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