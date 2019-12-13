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Datça'da emeklilerden eylem

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir grup emekli, 2020 yılı bütçesinden kendilerine daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

13.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:52Datça'da emeklilerden eylem

MUĞLA'nın ilçesinde bir grup emekli, 2020 yılı bütçesinden kendilerine daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Tüm Emekli-Sen Datça Şubesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve yaklaşık 30 kişilik bir grup katıldı. 'Sermayeye değil, emekliye bütçe', 'Parasız eğitim parasız sağlık', 'Sefalete teslim olmayacağız' sloganları atan emekliler adına, Tüm Emekli-Sen Datça Şube Başkanı Hüseyin Sarıtaş tarafından okunan basın açıklamasında, 2020 yılı bütçesinin emekliler için yoksulluk bütçesi olduğu öne sürüldü. 2020 yılı bütçesinden ve siyasi iktidardan taleplerin de dile getirildiği basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"En az emekli maaşı, asgari ücret düzeyinde olmalı. Emeklilere her yıl için emekli aylıkları tutarında 4 ikramiye verilmeli. Emekliler ve eşleri için şehir içi ulaşım ücretsiz olmalı. Asgari ücret tamamıyla vergi dışı kalmalı."

Açıklamanın ardından emekliler, sessizce dağıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Meydanı, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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