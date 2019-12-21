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Datça'da eski hükümet konağı arazisi için imza kampanyası

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yıkılan eski hükümet konağı arazisine ilçe emniyet binası yapılmasını istemeyen çevreciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği'ne gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı.

21.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:52 Datça'da eski hükümet konağı arazisi için imza kampanyası

MUĞLA'nın ilçesinde, yıkılan eski hükümet konağı arazisine ilçe emniyet binası yapılmasını istemeyen çevreciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği'ne gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı.

Datça Kent Konseyi tarafından, Belediye Pazaryeri'nde kurulan stantta, imza toplandı. Kampanyaya imza veren Datçalılar, yetkililerden halkın sesine duyarsız kalmamalarını istedi.

Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nejla Okyay (62), ilçe merkezindeki yeşil alanların her geçen yıl azaldığını belirterek, "Şehir merkezi inşaat işgali altında. Çocuklarımızın oynayacağı parklar yok denecek kadar az. Gelecek nesilleri düşünerek, yeşil alanlar yaratmak zorundayız. Bu yüzden, eski hükümet konağı arazisinin yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz" dedi. Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan da eski hükümet konağı arazisine herhangi bir bina yapılmasını istemediklerini ifade ederek, "Eski hükümet konağı,  depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı. İlçe merkezinde bir meydan ihtiyacı var. Umarız halkın bu isteği yetkiler tarafından dikkate alınır" diye konuştu.

Arazinin ilçe emniyet müdürlüğü binası yapılmak amacıyla emniyet yetkilileri tarafından istendiği ancak henüz alınan bir karar olmadığı öğrenildi.



Muğla Valiliği, Hükümet, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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