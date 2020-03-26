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Datça'da iş yerleri denetlendi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle geçici süreyle kapatılan iş yerleri denetlendi.

26.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:06
Datça'da iş yerleri denetlendi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle geçici süreyle kapatılan iş yerleri denetlendi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen denetimlerde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hayatı kısıtlamak için geçici süreyle kapattığı iş yerleri denetlendi. Denetimlerde, kapalı bulunması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride bulunan 3 kişinin sigara içip, alkol aldıkları belirlendi. İş yeri sahibine, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanuna muhalefet suçundan en üst sınır olan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. İş yeri hakkında ayrıca alkol ve sigara konusunda ilçe sağlık ve tarım müdürlüklerinde bildirimde bulunulacağı bildirildi.

Öte yandan, ilçe merkezindeki marketler de polis tarafından denetlendi. Market müdürleriyle görüşülerek, işletmelerin içerisinde kulanım alanının yüzde 10'inu geçmeyecek sayıda müşteri bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı. Kontrollerde, tüm işletmelerin giriş kapılarında, açılış-kapanış saatleri ile içeride bulunması gereken müşteri sayısını gösteren uyarı yazılarının bulunduğu tespit edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında, otogarda bulunan şehirler arası ve ilçeler arası otobüs firmaları da denetimlerden geçirilirken, kurallara uyulduğu görüldü.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Datça, Güncel

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