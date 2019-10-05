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Datça'da işyerinden hırsızlığa gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 2 kişi, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından yakalandı.

05.10.2019 15:38Datça'da işyerinden hırsızlığa gözaltı
MUĞLA'nın Datça ilçesinde 2 kişi, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sivil narkotik ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında, Kazım Yılmaz Bulvarı'nda yol denetimi yaptı. Bu sırada durdurulmak istenen bir motosikletin sürücüsü, polisin uyarısına rağmen kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleri, motosikleti takibe aldı. Durdurulan motosikletteki Serhat S. (25) ve Ese K. (20), gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, 4 gram bonzai ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan kontrolde ise 16 uyuşturucu hap bulundu. 2 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.



Polis, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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