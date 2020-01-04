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Datça'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli serbest

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.

04.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:08 Datça'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli serbest

MUĞLA'nın ilçesinde, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.  

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Mandalya mevkisinde kaçak kazı yapan bir grubun bulunduğunu öğrendi. Dün saat 13.00 sıralarında operasyon yapan ekipler E.G (42), Ş.Ç (38), B.Ç (23), C.T. (46) ve Y.A.'yı (33) suç üstü yakaladı. Ayrıca sonradan şüphelilerde bağlantılı olduğu belirtilen A.Ç. (43) de gözaltına alındı. Şüphelilerin, altın aramak maksadıyla kayalıklar arasında 6 metrelik bir çukur kazdıkları öğrenildi. Operasyonda ise 1 jeneratör, 2 hilti, kazma, kürek, balyoz ve benzin bidonları ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı. 



Emniyet Müdürlüğü, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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