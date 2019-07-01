01.07.2019 12:33
Haberler » Güncel » Haber

Datça'da Kabotaj Bayramı kutlandı

Datça

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı önünde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için tören düzenlendi. Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törene, kent protokolü, denizciler ve vatandaşlar katıldı. Buradaki programın ardından Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Liman Başkanı Selçuk Arslan ve Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Astsubay Üstçavuş Muhammed Vakıf Arıcı tarafından açık denize sirenler eşliğinde, deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.


- Muğla
Kaynak: DHA
kabotaj bayramı , denizcilik , temmuz , datça , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:52 Ayvalık'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı heyecanı
13:52 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı ziyaret etti
13:52 Polatlı OSB'ye 27 milyon TL'lik dev yatırım
13:52 BURSA Emir Sultan'a otopark yapılacak
13:51 Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor
13:51 Mossad, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırıda İran'ı suçladı
13:51 Karabük'te araç yangını