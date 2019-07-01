Datça'da Kabotaj Bayramı kutlandı

MUĞLA'nın Datça
ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı
törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk Anıtı önünde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için tören düzenlendi. Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törene, kent protokolü, denizciler ve vatandaşlar katıldı. Buradaki programın ardından Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Liman Başkanı Selçuk Arslan ve Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Astsubay Üstçavuş Muhammed Vakıf Arıcı tarafından açık denize sirenler eşliğinde, deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.
- Muğla