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Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı

Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

03.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:15
'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Mandalya mevkisindeki tepelik bir bölgede, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, Çekek Yeri Tepesi'ne öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları jeneratör, iki hilti kırıcı, kazma, kürek ve balyoz da ele geçirildi.
Datça'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 5 gözaltı

Polis, Datça, Güncel

Kaynak: DHA


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