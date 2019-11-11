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Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak 'yapı kayıt belgesi' verildiği tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

11.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:27Datça'da kaçak yapılar yıkılıyor

MUĞLA'nın ilçesinde, 'İmar Barışı'na aykırı olarak 'yapı kayıt belgesi' verildiği tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Datça'da usulsüz olarak 'yapı kayıt belgesi' alındığı belirlenen 7 kaçak yapıdan ilki, bugün güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Yaka Mahallesi'nin Palamutbükü mevkisindeki tek katlı, kaçak taş binanın yıkımı, jandarma ve Datça Belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirildi. Yıkım sırasında sağlık ekibi, olay yerinde hazır bekletildi. Süheyla Özbudun'a (65) ait olduğu öğrenilen kaçak binanın yıkımı, yaklaşık 1 saatte tamamlandı. Yıkım kararı verilen diğer 6 yapıdan 1'i ile ilgili mahkemeden yıkımı durdurma kararı alındığı, diğer 5 kaçak yapının ise daha sonraki günlerde yıkılacağı öğrenildi.



Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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