25.06.2019 19:49
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Datça'da kaza: 3 yaralı

Datça

Muğla'nın Datça ilçesi Reşadiye mahallesi çıkışında meydana gelen tek taraflı kazada üç kişi yarayandı.

Muğla 'nın Datça ilçesi Reşadiye mahallesi çıkışında meydana gelen tek taraflı kazada üç kişi yarayandı.

Hüseyin Atlan yönetimindeki 48 HL 780 plakalı minibüs Reşadiye mahallesine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına, beton direğe ve ardından çöp konteynırına çarparak durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Atlan, minibüste bulunan Arda Atlan ve Halil Özer Yiğit araç içinde sıkıştı.

Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine 112 ekipleri, Büyükşehir Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve polis trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan üç yaralıyı bulundukları yerden çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar önce Datça Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Hüseyin Atlan ve Halil Özer Yiğit hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Marmaris Devlet Hastanesine sevk edildiler. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Muğla , Reşadiye , Datça , 3. Sayfa

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