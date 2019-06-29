29.06.2019 21:58
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Datça'da makilik alanda çıkan yangın söndürülemiyor

Datça'da makilik alanda çıkan yangın söndürülemiyor Makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu Makilik alan alev alev böyle yandı MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Datça 'da makilik alanda çıkan yangın söndürülemiyor
Makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu
Makilik alan alev alev böyle yandı MUĞLA - Muğla 'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Datça Palamutbükü Mahallesi su depolarına yakın alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için ekipler seferber oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alındığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Datça'da makilik alanda çıkan yangın söndürülemiyor
Kaynak: İHA
Muğla , Datça , 3. Sayfa

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