Datça'da makilik alanda yangın (4)

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETTİ

Muğla 'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti. Mesudiye , Mezgit ve Palamutbükü mahallelerinde etkili olan yangına Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Mezgit ve Mesudiye mahallelerinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Palamutbükü'nde etkili olmaya devam ediyor. Yangın alanına yakın bir yerde bulunan pansiyon tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mehmet ÇİL/DATÇA, (Muğla),