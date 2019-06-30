30.06.2019 01:14
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Datça'da makilik alanda yangın (4)

Datça

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETTİ Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı.

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETTİ
Muğla 'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti. Mesudiye , Mezgit ve  Palamutbükü mahallelerinde etkili olan yangına Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Mezgit ve Mesudiye mahallelerinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Palamutbükü'nde etkili olmaya devam ediyor. Yangın alanına yakın bir yerde bulunan pansiyon tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mehmet ÇİL/DATÇA, (Muğla),


Kaynak: DHA
Mesudiye , Muğla , Datça , Güncel

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