30.06.2019 01:53
Haberler » Güncel » Haber

Datça'da makilik alanda yangın ( EK- 6)

Datça

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
02:09 Adıyaman - Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı
02:07 - Hayallerinin peşine düşen gençler, un helvası satarak dünyayı geziyor- Çocukluk arkadaşı olan 26...
02:07 Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel tepkisi
02:03 Kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı
02:03 - KKTC'de evinin bahçesine füze düşen vatandaş yaşadığı korkuyu anlattı
02:02 Ceyhan'da orman yangını
01:58 ABD'li "duty free" devinden İsrail'e yardım