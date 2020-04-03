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Datça'da pazaryerine koronavirüs ayarı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye tarafından pazaryerinde yeni bir uygulama başlatıldı.

03.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:39
Datça'da pazaryerine koronavirüs ayarı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye tarafından pazaryerinde yeni bir uygulama başlatıldı. Datça Belediyesi tarafından ilçe merkezinde her hafta cumartesi günleri kurulan pazaryerinin, bu haftadan itibaren cuma ve cumartesi olmak üzere iki gün süreyle açılmasına karar verildi.

Yeni uygulama ile pazaryerinde yığılmaların önlenmesi amaçlanıyor.  Alınan tedbirler kapsamında, tek-çift numara uygulamasına geçilirken, pazaryerinde tezgah sayıları yarı yarıya düşürülerek, aralarında 3'er metrelik mesafe bırakılması sağlandı. Bundan böyle, satış yeri numarası tek olan pazarcı esnafı cuma, çift olan pazarcı esnafı ise cumartesi günleri tezgah açabilecek. Uygulama çerçevesinde, 65 yaş üstü kişiler ve çocuklar da pazaryerine alınmıyor. Pazaryerine giriş ve çıkışlar ise iki ayrı noktadan polis ve belediye zabıta ekiplerinin kontrolünde yapılıyor. Pazaryerine giren herkes kimlik kontrolünden geçirilirken, ateşleri ölçülüyor, ayakları dezenfekte ediliyor. Uygulama pazarcı esnafı tarafından da olumlu karşılandı.

Datçalı pazarcı 48 yaşındaki Mustafa Solmaz, tek-çift uygulaması ile pazaryerindeki yoğunluğun yarı yarıya azaltıldığını belirtirken, "Koronavirüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Tezgahlarımızı üçer metre arayla açtık. Uygulamadan memnunuz. Cuma günleri tek numaralı olan bizler, cumartesi günleri ise çift numaralı pazarcılar tezgah açacak" dedi.

Ali Rıza Zerej (40) ise pazaryerinde her türlü önlemin alındığını ifade edip, "Pazaryerinde hijyen kurallarına uyuluyor. Ürünlerimize hiç kimsenin eli değmiyor. Pazaryerine gelenlerden anlayış bekliyoruz. Onların da alınan bu kurallara riayet etmelerini istiyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Datça, Güncel
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