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Datça'da toplu taşımada '65 yaş' sıkıntısı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, toplu taşımada 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz olması nedeniyle yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

10.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:10Datça'da toplu taşımada '65 yaş' sıkıntısı

MUĞLA'nın ilçesinde, toplu taşımada 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz olması nedeniyle yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan , 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşımacılığı uygulamasının kendilerine büyük külfet getirdiğini söyledi.

Datça Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından şehir içi taşımacılık yapan toplu taşıma şoförlerine yönelik 'Yolcu-Sürücü ilişkileri, Öfke ve Stres Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti ile 65 yaş ve üzeri yolcuların ücretsiz seyahatleri' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.  Ecevit Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Harun Keskin konuşmacı olarak katıldı.

Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Demirbaş ile 5 ayrı hatta toplu taşımacılık hizmeti veren kooperatif üyesi şoförlerin bulunduğu toplantıda Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan Karaman, 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşımacılığı uygulamasının kendilerine büyük külfet getirdiğini öne sürdü. Datça'da 27 yıldır minibüsçülük yaptığını belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Üç sene öncesine kadar her şey yolundaydı. Kaymakamlıktan, valilikten ödüllerimiz vardı. Bugün ise ücretsiz yolcu taşımacılığından yararlanan insanlarla bizi karşı karşıya getirdiler. Ücretsiz 65 yaş üstü yolcu taşıdığım için 1000 lira veriliyor. Resmi giriş olduğu için fatura kesiyorum, 180 lira KDV ödüyorum. Ayrıca vergisini ödüyorum. Aylık kazancım 600 TL'ye düşüyor. Aylık ortalama ücretsiz 65 yaş üstü 150 yolcu taşıyorum. Benim gittiğim yol zaten 35 lira. Muğla'ya gidiyorum. Verilen ücret, bir kişiyi karşılamıyor. Adam biniyor, 'Nereye gidiyorsunuz?' diye sorduğumda, 'Maydanoz almaya gidiyorum' diyor. 17 kişilik arabamda, 12 kişi ücretsiz 65 yaş üstü yolcu taşıdığım oluyor. Aynı insanlar geri dönüyor. Günde 24 kişi ücretsiz taşıyorum. Devlet bana birini öderken, ben 23'ünü nasıl karşılayabilirim."

65 yaş ve üstü yolcularla karşı karşıyla gelmek istemediklerini belirten Karaman, "Devletin açığını ben kapatmak zorunda değilim. Devlet bu yasayı çıkartıyorsa, Datça'ya koyacak arabasını. Ne o insanları mağdur edecekler, ne de beni" diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Harun Keskin ise, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi, minibüsçü esnafı ve 65 yaş üstü yolcu temsilcilerinin biraraya geleceği toplantı düzenlenmesi için Datça İlçe Kaymakamı Mesut Çoban ile görüşeceğini söyledi.



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Kaynak: DHA

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