Datça'da Üniversite ile Özel Sektör İş Birliği

14 Aralık 2018 Cuma 10:01



14 Aralık 2018 Cuma 10:01

MUĞLA Sıtkı Koman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun çeşitli bölümlerindeki öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve turizm sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla bir otelin iş birliğiyle 'D-Campus' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, okullarında 1 ay otelin uzman kadrolarından eğitim alacak öğrenciler ardından staj yapacak ve başarılı olanlar işe alınabilecek.Datça'da üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanması ve turizm sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla proje başlatıldı. Muğla Sıtkı Koman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu ile bir otel arasında gerçekleştirilecek 'D-Campus' uygulaması ile okulun aşçılık, muhasebe, turizm ve otel işletmeciliği ile yat ve marina işletmeciliği bölümlerinde öğrenim gören 450 öğrenci, teorik bilgilerini sahada uygulama olanağına kavuşacak. Projenin paydaşı otelin uzman kadroları eşliğinde, okulda yapılacak 1 aylık derslerin ardından öğrenciler, otelin değişik bölümlerinde staj yaparak, geleceğe hazırlanacak. Stajın ardından öğrenciler, başarılarına göre otel bünyesinde işe alınabilecek.NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACIOtelin İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Naz Çelik, projenin turizm sektöründeki nitelikli iş gücü ihtiyacından kaynaklandığını belirterek, "Nitelikli iş gücü bulma arayışımız ve sosyal sorumluluk kapsamında çevre okullara destek vermek amacıyla bu uygulamayı başlattık. Kurum olarak bu projeyi çok gönülden ve yürekten yapıyoruz. Amacımız, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'ndaki maksimum sayıdaki öğrenciyi pratikte daha nitelikli hale getirmektir" dedi.Projenin, mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Çelik, "Projenin ilk döneminde yöneticilerimiz, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun derslerine katılmış olacaklar. İkinci dönem ise öğrencilerin teorik bilgilerini, pratikte uygulamalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerimizi otelimize davet edeceğiz. Onlara orada pratik yapma olanağı sağlayacağız" diye konuştu.Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar ise projenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:"Bugün burada öğrencilerimiz için eğitim hayatlarına not düşebilecekleri çok önemli bir birliktelik yaşıyoruz. Aslında akademi ile sektör bir madalyanın iki yüzü gibiyiz. Birbirimizi tamamlamaya ihtiyacımız var. Ancak bazen akademi, eğitimi teori yönüyle güçlendirip, uygulamada bir takım eksiklikler yaşayabiliyor. Bu birliktelik ile biz, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere öğrencileri donatırken, sektörden edineceğimiz tecrübe ve bilgi birikimini kullanmak istiyoruz."Bölgenin en nitelikli tesislerinden birinin kendilerine ortak olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Doç. Dr. Ayazlar, "Bu proje, yaklaşık 450 öğrencimizin tamamına hitap ediyor. Otelin bünyesinde turizm otelcilik, aşçılık ve muhasebe ile ilgili teorik ve pratik eğitim alabilecekleri çok geniş kapsamlı iş olanakları var. Otelin okulumuza yakınlığını bölge avantajı olarak en işi şekilde kullanacağımız için bu projeyi çok önemsiyoruz" dedi.- Muğla