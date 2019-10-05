Haberler » 3. Sayfa » Haber

Datça'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesinde kovalama sonucunda yakalanan motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.10.2019 14:49Datça'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Datça ilçesinde kovalama sonucunda yakalanan motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler Kazım Yılmaz bulvarında dur ihtarına uymayan bir motosikleti kovalamaya başladı. Yapılan kovalama sonucunda motosiklet üzerindeki iki şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde birer gramlık poşetler içerisinde 4 paket halinde bonzai madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S ve E.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 16 adet extacy hap ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Datça, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:31 Diyarbakır'da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı
16:26 Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı Ürdün vatandaşı 8 yaralı
16:17 Mardin emniyeti DEAŞ'a göz açtırmıyor
16:15 Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı
16:14 Diyarbakır'da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı
16:04 Develi'de korkutan yangın
15:59 Kavgayı ayırmak isterken iki kişiyi bıçaklayan tutuklandı