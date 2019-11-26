Haberler » Güncel » Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi - Haber

Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan yağmur, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

26.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:35Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi

MUĞLA'nın ilçesinde etkili olan yağmur, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bahçesi sular altında kalan vatandaşlardan Ali Soner Coşkun (62), kayıkla evine girip, çıkabildi.

Datça'da dün başlayan bugün itibariyle aralıklarla etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, merkeze 25 kilometre mesafedeki Yaka ve Cumalı mahallelerinin sınırında kalan Palamutbükü mevkisinde 15 ev ve iş yerini su bastı. Bölgedeki sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri, gün boyu su tahliyesi için çalışma yaptı. Bahçesi sular altında kalan Ali Soner Coşkun (62), kayık kullanarak evine girip, çıkabildi. Palamutbükü'nde yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ileri süren Yaka Mahallesi Muhtarı Serhat Yılmaz, "Palamutbükü, Datça'nın turizmde parlayan yıldızı, ancak sorunları çok. Kimse sorunlarımıza çözüm üretmiyor. Alt yapı, kanalizasyon istiyoruz. 'İmar planı yok' diyorlar. 1990'dan bu yana imar planı yok. Bu kadar eziyet yeter artık. Burası, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı köy değil, mahalle. Nerede bu yetkililer? 30 yıldır imar planı çıkmaz mı? Yetkililerden derhal çok acil çözüm bekliyoruz" dedi.Bu arada Datça'ya bir günde metrekareye 82,5 kilo yağmur düştüğü belirtildi.



Soner Coşkun, Muğla, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Kırıkkale'de gıda denetimi yapıldı
15:07 Kızıltepeli kadınların dokuduğu ipek halılar yurtdışına ihraç ediliyor
15:07 DHA YURT BÜLTENİ - 16
15:03 MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
15:01 Muşlular, Çorti festivali için destek bekliyor
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:31 Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 15:09:09