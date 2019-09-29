Haberler » 3. Sayfa » Haber

Datça'da zirai alanda üç farklı noktada yangın çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde zirai alanda üç farklı alanda yangın çıktı.

29.09.2019 19:41Datça'da zirai alanda üç farklı noktada yangın çıktı
Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde zirai alanda üç farklı alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Datça Karaköy Mahallesi Meşelik mevkisinde üç farklı noktadaki zirai alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangın mahalline sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler yangının yüzer metre aralıklarla üç farklı noktada aynı anda çıkmasından dolayı sabotaj ihtimali üzerinde dururken yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü. - MUĞLA

Karaköy, Muğla, Datça, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:57 Manisa'da korkunç cinayet, kızının gözü önünde vuruldu
00:56 Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
00:02 Sincan'da kazada yaralanan çocuğun ailesinden polise linç girişimi
23:58 Ankara'da kazazedenin ailesinden polise linç girişimi
23:40 Köpeğe çarpmamak isteyince faciadan dönüldü: 5 yaralı
23:36 İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yatıp serbest bırakıldı
23:28 Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı