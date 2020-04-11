Datça, ekmeksiz ve susuz kalmadı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların mağdur olmaması için fırıncılar, ekmek dağıtım aracıyla sokak sokak dolaşıp ekmek dağıtıyor, su firmaları da siparişleri evlere ulaştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentten Muğla 'nın Datça ilçesinde, 3 ekmek dağıtım aracı, vatandaşların mağdur olmaması için sokak sokak dolaşıp, ekmek dağıtımı yapıyor. Su firmaları ise telefon ve internetle sipariş verenlerin evlerine suları ulaştırıyor.

Vatandaşların sokağa çıkmama yasağına uyduğu görülen ilçede ekmek dağıtan Doğan Kaya (25), kimseyi ekmeksiz bırakmayacaklarını söyledi. Fırında tam kapasite üretim yapıldığını belirten Kaya, "Datça'da dağıtımı için sokak sokak dolaşıyoruz. İki aracımız dışarıda ekmek satışı yapıyor. Dağıtım, yarın da devam edecek. Datça'yı ekmeksiz bırakmayacağız. Herkesin kapısına kadar ekmek götüreceğiz" dedi.

Su dağıtım firmasında çalışan İsmail Toraman (35) da 08.00-20.00 saatleri arasında su dağıtımı yapacaklarını söyledi. Toraman, "Sosyal medyadan duyurular yaptık. Telefon ve internetten sipariş alıyoruz. Yarın da su dağıtımı yapacağız" diye konuştu.