Haberler » Güncel » Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibi - Haber

Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibi

MUĞLA'nın Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyadan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınlanan farkındalık klipleri ilgi gördü.

03.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:09Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibi

MUĞLA'nın Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyadan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınlanan farkındalık klipleri ilgi gördü.

Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları anlamak amacıyla hazırlanan, 'Yüreğimizde engeli kaldırıyor, engelinizi anlıyoruz' başlığıyla yayınlanan iki klipten ilkinde; müzik öğretmeni Didem Göksal'ın sözlerini yazdığı, Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Talha Koçak'ın (17) çalıp, söylediği 'Yüreğimdeki engeli kaldırıyorum' şarkısı eşliğinde, ilkokul öğrencilerinin down sendromlu arkadaşlarına ziyaretleri anlatılıyor. Klipte, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim öğrencisi olan Mustafa Ozan Muratdağı (16), kendisini ziyarete gelen öğrenci arkadaşlarına okulda pasta hazırladığı, daha sonra pastayı Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte yedikleri görülüyor. İkinci klipte ise Datça Atatürk Salonu'nda görme engelliler maçından görüntüler yer alıyor. Klipte, Datça Kazım Yılmaz İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni görme engelli Maşide Yallım (32) ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur eşi Murat Yallım (34) ile birlikte gözlerini bantlayan çocuklar ve yetişkinlerin, zilli topla futbol oynadığı görüntülere yer veriliyor.

Datça Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, kliplerin 5 günlük çalışma ile hazırlandığını belirterek, "Amacımız, engelli bireyleri anlamak, onların sorunlarını daha iyi anlayabilmek için empati kurmaktı. Bu farkındalık etkinliği ile engelli vatandaşlarımızın sorunlarını herkes daha iyi anlayabilsin istedik. Engelli bireyleri anlıyoruz, onları seviyoruz" dedi.



Dünya Engelliler Günü, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
13:29 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
13:25 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Haber
13:24 Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Haber
13:24 Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:39:11