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Datça'yı havadan denetleyen polisten teşekkür klibi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs ile mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etmek için denetim sırasında çekilen görüntülerden oluşan klip paylaştı.

11.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:56
Datça'yı havadan denetleyen polisten teşekkür klibi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs ile mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etmek için denetim sırasında çekilen görüntülerden oluşan klip paylaştı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havadan drone ile denetim yaptı. Yapılan kontrollerde cadde ve sokaklar ile park ve bahçelerle sahil kıyılarının boş olduğu görüldü. Halkın uyarıları dikkate alıp dışarı çıkmadığı anlaşıldı. Bu görüntülerden oluşan 3 dakikalık bir teşekkür klibi hazırlandı. Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip, ilgi gördü.İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüse karşı alınan önlemlere, Datçalıların büyük çoğunluğunun uyuyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Toygun, "Datça'da havadan drone ile kontroller yapıyoruz. Yapılan denetimleri videoyla kayda aldık. Görüntüler bizi mutlu etti. Datçalılar uyarıları dikkate alıyor, evinde kalıyor. Bu nedenle, 'Hayat eve sığdı' başlığıyla 3 dakikalık bir teşekkür klibi hazırlattık. Belediyenin sosyal medya hesaplarında bu klibi yayınlayarak, Datçalılara teşekkür etmeyi uygun gördük. Havadan denetimlerimiz sürecek" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Datça, Güncel
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