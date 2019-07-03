03.07.2019 00:12
Haberler» Güncel» Haber

Datçalılar sık sık kazaların yaşandığı kavşakta açıklama yaptı

Datçalılar sık sık kazaların yaşandığı kavşakta açıklama yaptı

Datça'nın Kızlan Mahallesi yol kavşağında sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, kavşakta toplanan açıklama yaptı.

Datça'nın Kızlan Mahallesi yol kavşağında sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, kavşakta toplanan açıklama yaptı.

Dat­ça- Mar­ma­ris ka­ra­yo­lu­nun 10'uncu ki­lo­met­re­sin­de yer alan Kız­lan Ma­hal­le­si gi­ri­şin­de­ki Kız­lan Kav­şa­ğı'nda, dün iki

oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu 4 kişi ya­ra­lan­dı. Daha önce aynı yerde bir­çok ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­ten ma­hal­le sa­kin­le­ri, son

ka­zay­la bir­lik­te tep­ki­le­ri­ni dile ge­tir­mek için bugün kavşakta bir araya geldi.

Yaşanan kazaları protesto eden grup, yetkililerden bu kavşağın düzenlenerek kazaları en aza indirilmesi için çözüm üretmelerini istedi. Kav­şak­ta sü­rek­li kaza ya­şan­dı­ğı­nı kaydeden vatandaşlar, cep ya da trafik ışığı ko­nul­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri di­lek­çe­le­ri­ni Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ver­mek üzere im­za­ladı.

Ma­hal­le­li adına ko­nu­şan Doğan Can, "Mey­da­na gelen ya­ra­la­ma­lı ve ölüm­lü tra­fik ka­za­lar ne­de­niy­le ma­hal­le gi­ri­şi­ne aci­len tra­fik ışık­la­rı­nın ko­nul­ma­sı ya da araç dö­nüş­le­ri için cep ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu ih­ti­ya­cın bir an önce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si şart oldu. Önlem alın­ma­ma­sı

du­ru­mun­da ka­za­lar devam ede­cek­tir" dedi.

Al­kış­lar eş­li­ğin­de tep­ki­le­ri­ni dile ge­ti­ren va­tan­daş­lar, Datça Kay­ma­kam­lı­ğına ve­ril­mek üzere ha­zır­la­nan di­lek­çe­ye imza

at­tık­tan sonra sessiz­ce da­ğıldı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Datça, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:47   "Kuzeydoğu Anadolu Seyahat Acentaları Buluşması"
00:41   Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı
00:36   Brüksel'de FETÖ'nün "gerçek yüzü" anlatıldı
00:35   Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı
00:33   İsrail sokakları karıştı! Çatışmalarda 47 polis yaralandı
00:32   İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı
00:31   - Dünya güneş tutulmasına kilitlendi