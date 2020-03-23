Datome’den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Gigi Datome, İtalyan basınına koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde takımdan bazı oyuncuların ve idari kadronun virüs belirtilerini yaşadıklarını açıklamasının ardından konuşan Datome, "Birçoğumuzun endişesi vardı. Takımdaki birçok arkadaşımızla grip geçirmiştik. Koronavirüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR KISITLAMA YOK"

Türkiye'deki son durum hakkında da yorumlarda bulunan Datome, "İtalya'da virüsün başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Ama en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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