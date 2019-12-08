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DATÜB'den Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı toplantısı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı için İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirildi.

08.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:06DATÜB'den Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı toplantısı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı için 'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yılı anma programı, 'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek.

DATÜB ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) birlikte düzenlediği program için gerçekleştirilen toplantıda, programın akışı ve detaylar belirlendi.

Toplantıya DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Nergis Doğru, Muhammed Nizam, İskender Ziyaoğlu ve Aziz Ajiyev katıldı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ahıska Türkleri, İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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