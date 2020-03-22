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DATÜB'den 'evde kal' çağrısı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) teşkilatı çektikleri videolarla yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.

22.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:43
DATÜB'den 'evde kal' çağrısı
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) teşkilatı çektikleri videolarla yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB olarak artık evden hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bu sebeple devletimizin çıkardığı tüm kurallara uymak bizim asli görevimizdir. Çünkü biz devletimize güveniyoruz. Hakikaten bu sebeple ev halkımız ülkemiz için geleceğimiz için, sağlığımız için evde kalalım. Aynı zaman da devletimiz tarafından çıkarılan tüm kurallara uyarken medyada yalan yanlış ses kayıtlarına asla itibar etmeyelim ve asla paylaşmayalım. Umudumuzu ve moralimizi daima diri tutalım. Gelin hepimiz sağlığımız için devletimizin koyduğu kurallara harfiyen uyalım. Yine biliyoruz ki hep beraber güçlü gelecek için birlikte çalışıp mücadele edelim. Bizim için gecesini gündüzüne katan risk altında olan sağlık çalışanlarını gönülden alkışlıyoruz" dedi.

DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, sağlıklı geleceği evde beklemek durumunda olduklarını ifade etti.

DATÜB İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara ise, "Eğer sağlığını, ailenizi, ülkemizi düşünüyorsanız sakın olan çok çok önemli olmadığı takdirde evden çıkmayın. Böylece korona virüsü engellemiş olursunuz. Hepinize korona virüssüz bir hayat diliyorum" diye konuştu.

DATÜB Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet, korona virüse karşı Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı'nın gerekli açıklamayı yaptıklarını kaydederek, "Bizler bu kurallara uymaya riayet edelim. 3 hafta boyunca evden çıkmayalım. 14 kuralına da uyalım" diye uyarılarda bulundu.

DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan, Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet Çakmak, Denizli İl Temsilcisi Vatan Tahir, Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet, Bozoyük İlçe Temsilcisi Bekir Velioğlu, Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza'da vatandaşlara korona virüsün yayılması içinde evde kalmaları gerektiklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Taş, Akdeniz, Güncel

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