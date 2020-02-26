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DATÜB'den İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Batu'ya ziyaret

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu'yu makamında ziyaret etti.

26.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:06DATÜB'den İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Batu'ya ziyaret
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu'yu makamında ziyaret etti.

Fuat Uçar Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin çalışmaları hakkında Recep Batu'ya bilgi vererek İstanbul'da ikamet eden Ahıska Türklerine yönelik yaptıkları çalışmalardan ve Türk Soylular Ofisinin açılmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu'ya Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını ileterek Türk Soylular Ofisinin açılmasının koordinasyon açısından verimli olduğunu belirtti.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Göç İdaresi olarak her zaman en iyi hizmeti en hızlı şekilde vermeye çalıştıklarını ifade etti. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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