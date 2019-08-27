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DATÜB Gençlik Kolları, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti.

27.08.2019 17:51 DATÜB Gençlik Kolları, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti.

DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve Kayseri'de eğitim gören Ahıska Türkü öğrenci Haydar Habibov; Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'la görüştü. Görüşmede, yeni dönemde Ahıskalı öğrencilerin sayısının artması konusu görüşüldü. Üniversite ve öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirebileceği projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ahıska Türkleri Gençlik kolları Niğde programında; Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'la görüşmede DATÜB çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - NİĞDE

Ahıska Türkleri, Ömer Halis, Rektör, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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