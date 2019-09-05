Haberler» Güncel» Haber

DATÜB heyeti Oş şehrinde

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı (DATÜB) Ziyatdin Kassanov ve DATÜB heyeti Kırgızistan'ın Oş şehrine çalışma ziyaretinde bulundu.

05.09.2019 19:07 DATÜB heyeti Oş şehrinde
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı (DATÜB) Ziyatdin Kassanov ve DATÜB heyeti Kırgızistan'ın Oş şehrine çalışma ziyaretinde bulundu.

DATÜB Kırgızistan'ın Oş şehrindeki toplantında bölgede yaşayan 15 bin Ahıska Türkünün sorunları dinlenerek çalışma ziyaretleri yapıldı. Kassanov başkanlığındaki heyette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Başkan yardımcısı Kazakistan Temsilcisi Sadyr Eibıv, DATÜB Kırgızistan Temsilcisi Etemşah Dursuno ile Oş Asamble Başkanı Baltakul Attıkuruçve DATÜB yöneticileri yer aldı. Çalışma ziyaretini bölgede yaşayan Ahıska Türkleri ise yakından takip etti.

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgün sonucu Kırgızistan topraklarına getirilen Ahıska Türkleri, milli kültürlerini ve kimliklerini yaşatmak için birçok faaliyette bulunuyor. Dünya Ahıska Türkleri Birliği sık sık bölgeye giderek yerinde alan çalışması yapıyor. DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığındaki heyet ayrıca Oş şehrinde yerel yönetici ve STK'larla bir araya gelerek, Ahıska Türklerinin sorunlarını dile getirerek çözüm noktasında çalışma yaptı. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:21   Hdp'li lice belediye başkanı yol kapama eyleminde gözaltına alındı
20:20   İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
20:20   Kuşadası Körfezi'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
20:19   Tunceli'de 30 günlük 'eylem' ve 'etkinlik' yasağı
20:16   Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı
20:15   Bakanı Pakdemirli, fındık alım ödemelerinin başladığını duyurdu
20:15   Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın "Eternity-2019" ortak tatbikatı devam ediyor