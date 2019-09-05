DATÜB heyeti Oş şehrinde

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı (DATÜB) Ziyatdin Kassanov ve DATÜB heyeti Kırgızistan'ın Oş şehrine çalışma ziyaretinde bulundu.



DATÜB Kırgızistan'ın Oş şehrindeki toplantında bölgede yaşayan 15 bin Ahıska Türkünün sorunları dinlenerek çalışma ziyaretleri yapıldı. Kassanov başkanlığındaki heyette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Başkan yardımcısı Kazakistan Temsilcisi Sadyr Eibıv, DATÜB Kırgızistan Temsilcisi Etemşah Dursuno ile Oş Asamble Başkanı Baltakul Attıkuruçve DATÜB yöneticileri yer aldı. Çalışma ziyaretini bölgede yaşayan Ahıska Türkleri ise yakından takip etti.



Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgün sonucu Kırgızistan topraklarına getirilen Ahıska Türkleri, milli kültürlerini ve kimliklerini yaşatmak için birçok faaliyette bulunuyor. Dünya Ahıska Türkleri Birliği sık sık bölgeye giderek yerinde alan çalışması yapıyor. DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığındaki heyet ayrıca Oş şehrinde yerel yönetici ve STK'larla bir araya gelerek, Ahıska Türklerinin sorunlarını dile getirerek çözüm noktasında çalışma yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA