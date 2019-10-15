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DATÜB Heyeti, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar beraberindeki heyet ile birlikte Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

15.10.2019 11:38DATÜB Heyeti, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar beraberindeki heyet ile birlikte Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Daire Başkanı Arif Çetin ve diğer yetkililerin bulunduğu görüşmeye Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan yardımcısı Osman Hatipoğlu katıldı.

Görüşmede, Türkiye'de ikamet eden Ahıskalıların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, Genel Sağlık Sigortası, Ahıskalı hemşirelerin diploma denkliğinde izlenmesi gereken yollar, hastane borçları, Ahıskalıların Türkiye dışından Sağlık Bakanlığı'nın ülkelere ayırdığı sağlık kotasından daha fazla yararlanması gibi konular görüşüldü.

Sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü oldukça verimli geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Sağlık Bakanlığı, Ahıska Türkleri, Avrupa Birliği, Selami Kılıç, Güncel

Kaynak: İHA

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