Haberler » Güncel » Haber

DATÜB heyeti Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'a başarılar diledi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

13.09.2019 14:52DATÜB heyeti Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'a başarılar diledi
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne yeni tayin olan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan DATÜB heyeti, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. DATÜB heyeti, ziyarette, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un hayırlı olsun mesajını Prof. Dr. Kılavuz'a ileterek birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirebilecek olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Genel Başkan Yardımcısı ve Gürcistan Temsilcisi İsmail Akhmedov, DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Bursa Temsilcisi Paşa Alihan, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, DATÜB Gençlik Kolları Eğitim Komisyonu Üyesi Orhan Faik ve DATÜB Bursa Temsilciliği Sekreteri Ayşe Abbasova yer aldı. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Ahıska Türkleri, Saim Kılavuz, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:34 Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
16:34 Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye aşure dağıttı
16:33 - Tayland'da korsanla mücadele- 18 milyon dolar değerindeki korsan ürünler imha edildi
16:33 10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
16:33 Emine erdoğan, esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı
16:32 Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası
16:32 İBB'de işten çıkarmalar