DATÜB heyetinden Ankara Üniversitesi'ne ziyaret
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, Muhammed Mürsel, Ender İsa ve Mevlüt Nebi'den oluşan DATÜB heyeti, Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti.
14.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:11
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, Muhammed Mürsel, Ender İsa ve Mevlüt Nebi'den oluşan DATÜB heyeti, Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ziyarette DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını ve başarı dileklerini Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu'na iletti. Fuat Uçar DATÜB faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek, Ahıskalı Türklerin bir asırda üç kez sürgüne maruz kaldıklarını, anavatan Türkiye'den koparılma ile birlikte Ahıska Türklerinin çilelerinin başladığını, dünyanın 9 ülkesinde toplum halde yaşadıklarını bildirdi. Uçar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayi ile Ahıskalı Türklerin koordinasyonunu kolaylaştırmak adına DATÜB'ün kuruldu ve şu anda dünyada yaşayan 650 bin civarında Ahıskalı Türkün sorunları ile ilgileniyoruz. Birçok alanlarda devletimizin kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütüyoruz' 'diyerek Türkiye'de yaşayan Ahıskalıların uzun yıllardır zorluk çektikleri ve çözüm içim çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu ise, Ahıskalı Türklere yüreklerinin her zaman açık olduğunu, çalışmalar hakkında gereken hassasiyetin gösterileceğini bildirdi.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar görüşme sonrası ziyaretin anısına Hatipoğlu'na plaket takdim etti. Hatipoğlu ve DATÜB heyeti birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. DATÜB heyeti İlhan Hatipoğlu'na oldukça yoğun programına rağmen kabullerinden dolayı teşekkür etti. - ANKARA
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ziyarette DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını ve başarı dileklerini Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu'na iletti. Fuat Uçar DATÜB faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek, Ahıskalı Türklerin bir asırda üç kez sürgüne maruz kaldıklarını, anavatan Türkiye'den koparılma ile birlikte Ahıska Türklerinin çilelerinin başladığını, dünyanın 9 ülkesinde toplum halde yaşadıklarını bildirdi. Uçar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayi ile Ahıskalı Türklerin koordinasyonunu kolaylaştırmak adına DATÜB'ün kuruldu ve şu anda dünyada yaşayan 650 bin civarında Ahıskalı Türkün sorunları ile ilgileniyoruz. Birçok alanlarda devletimizin kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütüyoruz' 'diyerek Türkiye'de yaşayan Ahıskalıların uzun yıllardır zorluk çektikleri ve çözüm içim çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu ise, Ahıskalı Türklere yüreklerinin her zaman açık olduğunu, çalışmalar hakkında gereken hassasiyetin gösterileceğini bildirdi.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar görüşme sonrası ziyaretin anısına Hatipoğlu'na plaket takdim etti. Hatipoğlu ve DATÜB heyeti birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. DATÜB heyeti İlhan Hatipoğlu'na oldukça yoğun programına rağmen kabullerinden dolayı teşekkür etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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