Daü'den Öğretmenler Günü'ne Özel Oratoryo

23 Kasım 2018 Cuma 16:13



23 Kasım 2018 Cuma 16:13

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir oratoryo gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Memduh Özdemir ve Koro Şefi Erkan Dağlı'nın yönettiği "24 Kasım Oratoryosu" bölüm korosunu oluşturan öğrenciler tarafından sahnelendi.Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, toplum bireylerinin şekillenmesinde, toplumların çağdaşlaşmasında ve uygar bir dünya düzeninin kurulabilmesinde en büyük pay sahibi olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, insanların öğretmenlerini asla unutmadığını söyledi. Öğretmenlik mesleğinin ömür boyu sürecek bir öğrencilik olduğunu aktaran Prof. Dr. Osam, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmeleri gerektiğini dile getirdi. İyi bir öğretmen olmanın formülünün herşeyden önce iyi bir insan olmaktan geçtiğine değinen Prof. Dr. Osam, öğretmenlerin iyi ahlaklı, bilgili, gelişme isteğine sahip, cesaretli, asaletli, sabırlı ve hayal gücüne sahip olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Sözlerini, sevgiyle ve gönül gücüyle mesleklerini sürdürme çabası içinde olan öğretmenlerin mesleki sorunlarının çözümlenmesi ve çalışma koşullarının güçlendirilmesi konusundaki dileklerle bitiren Prof. Dr. Osam'ın konuşmasının ardından, Prof. Memduh Özdemir'in piyano eşliğinde ve Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde bölüm korosu, günün anlam ve önemine uygun birbirinden güzel şiirler ve parçalar seslendirdi.Söz konusu oratoryoya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Prof. Dr. Cem Tanova, Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve Prof. Dr. Naciye Doratlı'nın yanı sıra Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Hakan Ulusoy ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. - Gazimağusa